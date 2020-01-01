أسرى "هداريم" يهددون بخطوات نضالية بسبب المكالمات الهاتفية

رام الله / سما /

هدد الأسرى في سجن هداريم، بتنفيذ خطوات نضالية الأسبوع المقبل، تتمثل بإرجاع وجبات الطعام، وذلك لعدم التزام إدارة السجن بالسماح لهم بإجراء الدفعة الثانية من المكالمات الهاتفية، وعدم السماح لمن تبقى من الأسرى الممنوعين بالتحدث مع عائلاتهم.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، اليوم الخميس، بأنه ومنذ إقدام إدارة سجون الاحتلال بوقف الزيارات بسبب تفشي فيروس "كورونا"، والاتفاق مع الصليب الأحمر بتعويض الأسرى عن ذلك بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم، إلا ان هناك خللا يتعلق بالتزام إدارة السجن بذلك، وهو ما سبب حالة قلق وتوتر لدى الأسرى وعائلاتهم.

وأشارت الهيئة الى أن الإخلال في الاتفاق، تزامن مع استلام مدير جديد للسجن، وهو ما رفضه الاسرى جملة وتفصيلا، حيث انه يتوجب ان تجرى المكالمات بشكل طبيعي، وان يتم علاج قضية الأسرى الممنوعين من ذلك بشكل سريع، حتى لا تتطور الامور ويزداد الاحتقان خلال الايام المقبلة، وان أي خطوات نضالية جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا.