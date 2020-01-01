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مفرقعات في الفاكهة تودي بأنثى فيل حامل في الهند

الخميس 04 يونيو 2020 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفرقعات في الفاكهة تودي بأنثى فيل حامل في الهند


وكالات / سما /

نفقت أنثى فيل حامل بعدما تناولت فاكهة مليئة بمفرقعات في جنوب الهند، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء، ما أدى إلى غضب واسع.

وغامرت هذه الفيلة في 27 أيار/مايو ودخلت قرية قريبة من متنزه "سايلنت فاليه" الوطني في ولاية كيرالا باحثة عن طعام، لكنها تناولت على الأرجح فاكهة أناناس تحوي مفرقعات أدت إلى نفوقها.

وقال سوريندرا كومار أحد المسؤولين عن حماية الحياة البرية في ولاية كيرالا "انفجرت فاكهة الأناناس المليئة بالمفرقعات في فمها ما تسبب بتعرضها لإصابات خطرة".

وأضاف "نحن نحقق في هذه الحادثة ونحاول تحديد من يقف وراءها والظروف التي أدت إلى نفوق الحيوان".

ويضع بعض القرويين الذين يسكنون في المنطقة مفرقعات في الفاكهة لحماية محاصيلهم من الحيوانات البرية، أو يلجأون إلى نصب أسوار مكهربة بهدف تحويل مسار الأفيال من حقولهم الواقعة قرب الغابات.

وأثار خبر نفوق الفيلة الأسبوع الماضي غضبا في الشارع الهندي بعدما نشره مسؤول في إدارة الغابات على "فيسبوك".

وجابت هذه الفيلة التي أصيبت بجروح خطرة القرية لساعات قبل أن تدخل خرطومها وفمها في نهر في محاولة لإبعاد الذباب والحشرات التي حطت على جروحها. وتوفيت بعد ساعات عدة.

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