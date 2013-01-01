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وزارة الاتصالات بغزة تطلق مجموعة من الخدمات الالكترونية لتسهيل استلام الرواتب

الخميس 04 يونيو 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاتصالات بغزة تطلق مجموعة من الخدمات الالكترونية لتسهيل استلام الرواتب


غزة / سما /

أعلنت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بغزة عن توفير حزمة من الخدمات الالكترونية الخاصة بتسهيل استلام الراتب من خلال بنك البريد منها خدمة اصدار شيك الكتروني وخدمة التوكيل بالصرف وخدمة التحويل من الحساب لحساب موظف آخر.

وقالت الوزارة في بيان لها أن هذه  الخدمات تأتي في إطار مجموعة الإجراءات التي تتخذها الوزارة في اطار مواجهة خطر انتشار فايروس كرونا وضمن مبدأ التباعد الاجتماعي وتقليل الزحام حول مكاتب وفروع بنك البريد.

كما ونوهت الوزارة الى ان الموظف بإمكانه الاستفادة من خدمة التوكيل الالكتروني في توكيل من ينوب عنه في استلام راتبه، او القيام بتحويل مبلغ الراتب او جزءً منه لحساب موظف آخر، او اصدار وطباعة شيك الكتروني بمبلغ الراتب او جزءً منه، بحيث يتم اصدار الشيك لشخص معين يختاره الموظف.

وأشارت الوزارة الى هذه الخدمات تراعي كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الخدمات الإلكترونية لعام 2013م، وتراعي كافة الجوانب المتعلقة بأمن وسلامة البيانات، وخصوصية المعلومات والحسابات المالية.

كما ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات عبر الحساب الموحد للموظف ومن خلال  بوابة الخدمات الالكترونية الخاصة ببنك البريد "بنكي اون لاين" والمتوفرة من خلال الرابط التالي: http://eservices.mtit.gov.ps/epost_new

#رواتب الموظفين #غزة #وزارة الاتصالات

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