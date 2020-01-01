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جنرال إسرائيلي سابق : الجيش السوري يبني نفسه بوتيرة سريعة

الخميس 04 يونيو 2020 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي سابق : الجيش السوري يبني نفسه بوتيرة سريعة


القدس المحتلة / سما /

قال جنرال إسرائيلي سابق إن قواتنا العسكرية ليست  قادرة على التعامل مع أكثر من جبهة في وقت واحد.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الأربعاء، عن الجنرال في الاحتياط، غيرشون هكوهين، أن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه العمل في أكثر من جبهة في وقت واحد، لعدة أسباب، منها تخفيض عدد قوات الاحتياط بالجيش نفسه، وتقليص عدده، فضلا عن التهديدات الأخرى التي تواجهها بلاده في الفترة الراهنة، خاصة على الجبهة الشمالية.

ووجه الجنرال الإسرائيلي انتقادا شديدا حول قدرة الجيش الإسرائيلي العملياتية على القتال في عدة جبهات، بدعوى أنه بات هناك صعوبة في حرية اتخاذ القرارات على صانعي القرار السياسي، وهي الحرية في القرار التي تتطلب استغلال الفرص والمجازفة.

 وأشار الجنرال هكوهين أن تهديد الجبهة الشمالية يقيد حرية العمل الاستراتيجية لبلاده، ولن يكون قادرا على مواجهة انتفاضة فلسطينية جديدة بالتزامن مع وجود تهديدات في الجبهات الأخرى، مثل حزب الله اللبناني في الشمال، والجيش السوري الذي يعيد بناء قوته بشكل سريع للغاية، فضلا عن حركة حماس في الجنوب.

#جنرال إسرائيلي #الجيش السوري

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