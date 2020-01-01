  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ريفلين يدعو إلى وقف الجدل الدائر بشأن "الضم"

الخميس 04 يونيو 2020 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريفلين يدعو إلى وقف الجدل الدائر بشأن "الضم"


القدس المحتلة / سما /

 دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الخميس، كافة الجهات إلى وقف الجدل الدائر بشأن عملية "الضم" للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك على خلفية الانتقادات الحادة التي يوجهها اليمين المتطرف ومجموعات المستوطنين وقادتهم للخطة الأميركية المتعلقة بالضم وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، والتي كان آخرها مهاجمتهم للرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، ما دفع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لرفض الخطاب والتأكيد على أن ترامب الصديق الوفي لإسرائيل.

وشدد ريفلين على ضرورة التزام جميع الجهات بالصمت، والحد من الخلافات، وتهدئة الأوضاع وعدم تصعيد لغة الخطاب.

وقال "إن النقاش حول الأسئلة المصيرية ومسألة الضم بالتأكيد مسألة مصيرية، ويجب أن تكون موجودة بنطاق الحياة الديمقراطية، وبدون عنف لفظي، أو السخرية أو الإزدراء، مع التأكيد على حرية النقد البناء".

وأشار إلى أن مثل هذا الخطاب في أيام اتفاق أوسلو والانسحاب من غزة، خلق صعوبات كبيرة في إسرائيل، مطالبًا بالكف عن استخدام الخطاب الذي يحتوي على عنف لفظي والحفاظ على الهدوء.

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية تُصدر توضيحا حول تصريحات منسوبة لوزيرها بخصوص رواتب الموظفين

الرئيس يأمر بتنكيس الأعلام ويعلن الحداد على وفاة محسن إبراهيم

حسين الشيخ: السلطة ترفض استلام أموال المقاصة من اسرائيل تنفيذاً لقرار القيادة

الصحة: تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

المالية بغزة تعلن صرف رواتب الموظفين غدًا

الرئيس يمدد حالة الطوارئ ثلاثين يوماً تبدأ في الرابع من الشهر الجاري

ايهود يعاري: عملية الضم فارغة ولا قيمة لها وسنثبت للعالم أننا اكبر كذابين

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يطلب انزال العلم الفلسطيني عن مجلس "بردله" في الاغوار

تخوفات في إسرائيل من إلغاء الأردن اتفاقية السلام في حال تنفيذ الضم

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا نصفها في الضفة ونصفها الآخر في غزة

20200604092310

قناة عبرية : إسرائيل تعلق الأمر العسكري ضد البنوك الفلسطينية

بلير : العلاقات الإسرائيلية الخليجية أهم متغير بالشرق الأوسط