"تسلا" للسيارات الكهربائية تسعى لإنتاج بطارية لـ"مليون ميل"

وكالات / سما /

تقترب شركة "تسلا" المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، من كشف النقاب عن بطارية لسياراتها الكهربائية قد تجعلها تسافر لمسافة مليون ميل، وذلك بحسب ما أفاد به موقع "بزنس إنسايدر".

وقال المحللان الماليان، دان إيفيس وستريكر بيكفي للموقع المذكور: "ستكون تقنية البطاريات هذه متقدمة للغاية، وربما تستمر لعقود، وستتحمل جميع أنواع الطقس والتضاريس، وستكون معلماً رئيسياً آخر لنظام تسلا البيئي".

وأضاف المحللان: "من الناحية النظرية، ستدعم هذه البطارية المركبة الكهربائية لمسافة مليون ميل، وستكون خطوة كبيرة إلى الأمام في المنافسة مع السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين من حيث عائد الاستثمار ومن المنظور البيئي".

وفي الشهر الماضي، ذكرت "رويترز" أن تسلا خططت لتقديم بطارية تسيّر المركبات الكهربائية لمسافة مليون ميل، وتكلف أقل من البطاريات الحالية للشركة هذا العام أو في عام 2021.

وتعد البطارية أغلى جزء في السيارة الكهربائية، على الرغم من انخفاض تكاليف البطارية على مدى العقد الماضي.