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"ناسا" تستعد لإطلاق مسبار استكشاف المريخ "برسفيرانس"

الخميس 04 يونيو 2020 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ناسا" تستعد لإطلاق مسبار استكشاف المريخ "برسفيرانس"


وكالات / سما /

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ، أنه من المقرر إطلاق مسبار استكشاف المريخ "برسفيرانس" في 17 تموز/يوليو.

وذكرت "ناسا" في بيان صحفي أنه سيتم إطلاق المسبار البالغ وزنه ألف كيلوجرام على صاروخ "أطلس في" من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

ومن المقرر أن يهبط المسبار، وهو في حجم سيارة صغيرة، على الكوكب الأحمر في شباط/فبراير من العام المقبل.

وتم تصميم المسبار من أجل البحث عن علامات لحياة ميكروبية في الماضي، ودراسة مناخ وجيولوجيا المريخ، بالإضافة إلى جمع عينات من الصخور والتربة وتخزينها.

#ناسا #المريخ

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