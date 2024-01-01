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هنية: المجلس الأعلى يبحث مع الأندية فتح ملاعبها للشروع في التدريبات

الخميس 04 يونيو 2020 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: المجلس الأعلى يبحث مع الأندية فتح ملاعبها للشروع في التدريبات


غزة / سما /

صرح عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أن لجنة الطوارئ تبحث مقترح فتح الأندية لملاعبها المغلقة منذ شهر آذار بسبب جائحة "كورونا"، خاصة الفرق الثمانية المشاركة في الدور ربع النهائي في مسابقة كأس القطاع.

وأكد هنية على العمل مع الجهات الإعلامية كالإذاعات والفضائيات لنقل المباريات على الهواء مباشرةً، ليتسنى للجماهير كافة متابعتها، دون الحاجة لتواجد الجماهير في الملاعب.

من جهة أخرى، هاتف هنية، العديد من الشخصيات الدولية والعربية ووزراء الشباب والرياضة العرب، وشملت الاتصالات د. أشرف صبحي وزير الشباب المصري، واللواء أحمد عبد الخالق مدير الملف الفلسطيني، وأشاد فيه بالدور المصري في تسهيل حركة الوفود الرياضية الفلسطينية.

وهاتف هنية صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة القطري، مشيداً بدعم رياضينا، وكذلك بالشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري عبر فيه عن تقديره الكبير للجهد المبذول لدعم الرياضة، ووزير الشباب التركي محمد قصاي أوغلو، ووزير الشباب الجزائري سيد خالدي، ورئيس الأولمبية الجزائرية مصطفى براف، ووزير الشباب السابقين في المغرب والأردن وتونس والكويت.

وهنأ هنية عددا من الشخصيات العربية، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري أحمد شوبير ، ومستشار الأمير علي بن الحسين، ورئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، ورئيس نادي الفيصلي بكر العدوان، وعيسى الُملا، ونائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة عيسى أحمد، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، ورئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ورئيس الوزراء الدكتور محمد إشتية.

#عبد السلام هنية

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