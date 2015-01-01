الاحتلال يفرج عن لاعب "فدائي" السلة

غزة / سما /

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن حمزة عبد الله لاعب منتخب فلسطين لكرة السلة وفريق إبداع الدهيشة سابقا.

وعبّر عبد الله "25 عاما" عن سعادته بالخروج من السجون الإسرائيلية، بعد قضائه 3 سنوات في سجون الاحتلال الظالمة.

وكانت قوة إسرائيلية خاصة، اقتحمت منزل اللاعب في بلدة "فرعون" قضاء طولكرم بالضفة المحتلة خلال أبريل عام 2017، قبل أن تقتاده لجهة غير معلومة.

يشار إلى أن عبد الله يعتبر أحد أفضل لاعبي كرة السلة في فلسطين، ولعب مع منتخب السلة الذي حقق إنجازا تاريخيا عام 2015 بتأهله لكأس أمم آسيا في الصين.