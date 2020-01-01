  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ميسي مهدد بالغياب عن استئناف الليغا..!

الخميس 04 يونيو 2020 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي مهدد بالغياب عن استئناف الليغا..!


وكالات / سما /

يعاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، من إصابة قد تحرمه من الظهور عند استئناف "الليغا".

ووفقا لـ"راديو كتالونيا" الإسباني، فإن ميسي غاب عن التدريبات الجماعية الأخيرة لبرشلونة، بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وأكد "راديو كتالونيا", أن "البرغوث" أدى تدريبات خفيفة في صالة الألعاب الرياضية بأمر من المدير الفني كيكي سيتين.

ورغم أن برشلونة طمأن عشاقه بأن حالة ميسي جيدة, إلا أن الأخير خضع لأشعة الرنين المغناطيسي, التي أظهرت وجود إصابة عضلية, قد تحرمه من الظهور ضد ريال مايوركا, ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من المسابقة.

يشار إلى أن الدوري الإسباني سيعود بشكل رسمي بدءا من 11 يونيو الجاري, في الوقت الذي يلعب فيه برشلونة مع مايوركا يوم 13 منه.

#ليونيل ميسي

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية تُصدر توضيحا حول تصريحات منسوبة لوزيرها بخصوص رواتب الموظفين

الرئيس يأمر بتنكيس الأعلام ويعلن الحداد على وفاة محسن إبراهيم

حسين الشيخ: السلطة ترفض استلام أموال المقاصة من اسرائيل تنفيذاً لقرار القيادة

الصحة: تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

المالية بغزة تعلن صرف رواتب الموظفين غدًا

الرئيس يمدد حالة الطوارئ ثلاثين يوماً تبدأ في الرابع من الشهر الجاري

ايهود يعاري: عملية الضم فارغة ولا قيمة لها وسنثبت للعالم أننا اكبر كذابين

الأخبار الرئيسية

تخوفات في إسرائيل من إلغاء الأردن اتفاقية السلام في حال تنفيذ الضم

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا نصفها في الضفة ونصفها الآخر في غزة

20200604092310

قناة عبرية : إسرائيل تعلق الأمر العسكري ضد البنوك الفلسطينية

بلير : العلاقات الإسرائيلية الخليجية أهم متغير بالشرق الأوسط

مسؤولون امريكيون يبلغون مجلس المستوطنات ان معارضتهم "صفقة القرن" انكار للجميل