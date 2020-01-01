ميسي مهدد بالغياب عن استئناف الليغا..!

وكالات / سما /

يعاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، من إصابة قد تحرمه من الظهور عند استئناف "الليغا".

ووفقا لـ"راديو كتالونيا" الإسباني، فإن ميسي غاب عن التدريبات الجماعية الأخيرة لبرشلونة، بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وأكد "راديو كتالونيا", أن "البرغوث" أدى تدريبات خفيفة في صالة الألعاب الرياضية بأمر من المدير الفني كيكي سيتين.

ورغم أن برشلونة طمأن عشاقه بأن حالة ميسي جيدة, إلا أن الأخير خضع لأشعة الرنين المغناطيسي, التي أظهرت وجود إصابة عضلية, قد تحرمه من الظهور ضد ريال مايوركا, ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من المسابقة.

يشار إلى أن الدوري الإسباني سيعود بشكل رسمي بدءا من 11 يونيو الجاري, في الوقت الذي يلعب فيه برشلونة مع مايوركا يوم 13 منه.