رياض محرز يعترف بمعاناته مع مانشستر سيتي

وكالات / سما /

اعترف الدولي الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، بمعاناته في السيتيزنز، من أجل إثبات نفسه للإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق.

النجم الجزائري انتقل إلى صفوف السيتيزنز في صيف عام 2018 قادمًا من ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ولكن اللاعب كافح في البداية للعب أساسيًا في تشكيل مان سيتي.

وأوضح محرز في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “في مانشستر سيتي، تم بناء الفريق للفوز بكل مباراة، نحاول الفوز في كل بطولة نشارك بها”.

وشدد: “عندما وصلت في العام الماضي، وثق بي المدير الفني، لكنني لم أصنع الفارق بالسرعة التي اعتقدوا أنني سأقوم بها، في نادٍ مثل سيتي، ليس لديهم وقت للانتظار”.

وأشار بقوله: “كان هناك 20 لاعبًا رائعًا وكنت على مقاعد البدلاء عندما كان الآخرون يؤدون، لذلك كان من الصعب بالنسبة لي أن أعود، لكني لعبت بشكل جيد قرب نهاية الموسم، وبدأت هذا الموسم بشكل مختلف، عندما ألعب، كنت أؤدي، لذا امتلكت الثقة”.

واستكمل: “عندما وصلت إلى مان سيتي، لاحظت أنه عليك التفكير بشكل مختلف، عليك أن تتعامل بشكل مختلف مع خصمك، وفي حالتي يكون الخصم هو الظهير الأيسر لأنه دائمًا أمامي”.

واسترسل: “الظهير الأيسر دائمًا لديه المساعدة من حوله من لاعب خط الوسط أو الجناح، لذلك عليك تغيير أسلوبك وحركتك، يجب أن تتكيف مع هذا، استغرق الأمر مني بعض الوقت ولكن الآن أشعر بأنني مستعد بشكل جيد للغاية”.