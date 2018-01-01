  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رياض محرز يعترف بمعاناته مع مانشستر سيتي

الخميس 04 يونيو 2020 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
رياض محرز يعترف بمعاناته مع مانشستر سيتي


وكالات / سما /

اعترف الدولي الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، بمعاناته في السيتيزنز، من أجل إثبات نفسه للإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق.

النجم الجزائري انتقل إلى صفوف السيتيزنز في صيف عام 2018 قادمًا من ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ولكن اللاعب كافح في البداية للعب أساسيًا في تشكيل مان سيتي.

وأوضح محرز في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “في مانشستر سيتي، تم بناء الفريق للفوز بكل مباراة، نحاول الفوز في كل بطولة نشارك بها”.

وشدد: “عندما وصلت في العام الماضي، وثق بي المدير الفني، لكنني لم أصنع الفارق بالسرعة التي اعتقدوا أنني سأقوم بها، في نادٍ مثل سيتي، ليس لديهم وقت للانتظار”.

وأشار بقوله: “كان هناك 20 لاعبًا رائعًا وكنت على مقاعد البدلاء عندما كان الآخرون يؤدون، لذلك كان من الصعب بالنسبة لي أن أعود، لكني لعبت بشكل جيد قرب نهاية الموسم، وبدأت هذا الموسم بشكل مختلف، عندما ألعب، كنت أؤدي، لذا امتلكت الثقة”.

واستكمل: “عندما وصلت إلى مان سيتي، لاحظت أنه عليك التفكير بشكل مختلف، عليك أن تتعامل بشكل مختلف مع خصمك، وفي حالتي يكون الخصم هو الظهير الأيسر لأنه دائمًا أمامي”.

واسترسل: “الظهير الأيسر دائمًا لديه المساعدة من حوله من لاعب خط الوسط أو الجناح، لذلك عليك تغيير أسلوبك وحركتك، يجب أن تتكيف مع هذا، استغرق الأمر مني بعض الوقت ولكن الآن أشعر بأنني مستعد بشكل جيد للغاية”.

#رياض محرز #مانشستر سيتي

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية تُصدر توضيحا حول تصريحات منسوبة لوزيرها بخصوص رواتب الموظفين

الرئيس يأمر بتنكيس الأعلام ويعلن الحداد على وفاة محسن إبراهيم

حسين الشيخ: السلطة ترفض استلام أموال المقاصة من اسرائيل تنفيذاً لقرار القيادة

الصحة: تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

المالية بغزة تعلن صرف رواتب الموظفين غدًا

الرئيس يمدد حالة الطوارئ ثلاثين يوماً تبدأ في الرابع من الشهر الجاري

ايهود يعاري: عملية الضم فارغة ولا قيمة لها وسنثبت للعالم أننا اكبر كذابين

الأخبار الرئيسية

تخوفات في إسرائيل من إلغاء الأردن اتفاقية السلام في حال تنفيذ الضم

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا نصفها في الضفة ونصفها الآخر في غزة

20200604092310

قناة عبرية : إسرائيل تعلق الأمر العسكري ضد البنوك الفلسطينية

بلير : العلاقات الإسرائيلية الخليجية أهم متغير بالشرق الأوسط

مسؤولون امريكيون يبلغون مجلس المستوطنات ان معارضتهم "صفقة القرن" انكار للجميل