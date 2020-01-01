برونو فيرنانديز: بوجبا واحد من أفضل لاعبي العالم

وكالات / سما /

أثنى برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، على زميله في الفريق لاعب خط الوسط بول بوجبا، مُعتبراً إياه واحد من أفضل لاعبي العالم.

وقال فيرنانديز، في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية، :”أعتقد أن بول بوجبا واحد من أفضل لاعبي مانشستر يونايتد والعالم”.

وأكمل فيرنانديز قائلاً :”لقد كان مُصاباً لفترة طويلة من الوقت، فرصة اللعب بجانبه رائعة، لأنك تُريد أن تلعب مع أفضل اللاعبين بقدر استطاعتك”.

وكان فيرنانديز قد انضم لليونايتد في يناير الماضي، وقدم أداءً راقياً أكسبه شعبية كبيرة وسط جماهير الشياطين الحُمر، ومنحته الفرصة للتتويج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، منذ أول شهر له في المُسابقة.

ويأمل جمهور اليونايتد أن تكون عودة بوجبا وراشفورد وتألق فيرنانديز عوامل إيجابية تُساهم في تمكن الفريق من أن يُنهي الدوري الإنجليزي في أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الخامس برصيد 45 نقطة، فيما يحتل تشيلسي صاحب المركز الرابع وهو المركز الأخير المؤهل للبطولة الأوروبية الأهم برصيد 48 نقطة.