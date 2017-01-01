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ريال مدريد يزاحم اليونايتد على التعاقد مع جادون سانشو

الخميس 04 يونيو 2020 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يزاحم اليونايتد على التعاقد مع جادون سانشو


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول ريال مدريد بقوة في سباق التعاقد مع جادون سانشو نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم جادون سانشو صاحب 20 عاماً بالعودة إلى الدوري الإنجليزي واللعب مع فريق مانشستر يونايتد.

وانتقل جادون سانشو إلى فريق بوروسيا دورتموند صيف عام 2017، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي بمبلغ 7.84 مليون يورو.

وبعدها أصبح الدولي الإنجليزي واحداً من أفضل لاعبي بوروسيا دورتموند وأوروبا، بتألقه هذا الموسم مع فريقه، بتسجيله 20 هدفاً، وصناعة مثلهم في 39 مباراة حتى الآن.

وأشارت صحيفة “آس” في غلافها الرئيسي صباح اليوم إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع الدولي الإنجليزي جادون سانشو بعد تألقه اللافت للأنظار هذا الموسم.

بينما ذكرت صحيفة “الدايلي ميل” الإنجليزية أن مانشستر يونايتد سيجد منافسة شرسة للغاية على التعاقد مع هدفه الأول في الميركاتو جادون سانشو، والتي ستبدأ عقب انتهاء مباريات دورتموند هذا الموسم بمسابقة الدوري.

الجدير بالذكر أن عقد جادون سانشو سينتهي مع فريقه بوروسيا دورتموند صيف عام 2022.

#ريال مدريد #مانشستر يونايتد #سانشو

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