شرط باهظ يُعقد انضمام نيمار إلى برشلونة

وكالات / سما /

يحاول برشلونة، التعاقد البرازيلي نيمار سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، ليعود للفريق الكتالوني عقب عامين فقط من رحيله عن الكامب نو، بعدما دفع النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وارتبط اسم نيمار بقوة بالعودة إلى برشلونة منذ الصيف الماضي، إلا أن مسؤولي النادي الكتالوني لم يتوصلوا لاتفاق مع نظرائهم في باريس سان جيرمان.

سان جيرمان يفرج عن نيمار بشرط:

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان وافقت بالفعل على رحيل نيمار دا سيلفا إلى برشلونة خلال الصيف الراهن، ولكن بشرط الحصول على 175 مليون يورو نقداً.

وأكد التقرير أن باريس سان جيرمان لا يهتم بأي لاعب من برشلونة، وإنما يريد المال فقط، من أجل الموافقة على رحيل نيمار، ويرجع السبب في ذلك إلى رغبة المسؤولين الفرنسيين في موازنة الحسابات وتمويل تعاقداتهم.

وتابعت الصحيفة: “هذا مبلغ لا يمكن أن يدفعه برشلونة أو أي نادٍ آخر خلال الفترة القادمة، ولذلك قرر النادي الكتالوني تهدئة المحادثات مع سان جيرمان، مع انتظار لحظة أفضل لتنشيط العملية”.

ويُعتبر هذا الرقم أقل بحوالي 5 ملايين من الرقم الذي كان ينوي برشلونة دفعه لفسخ عقد نيمار بواسطة لوائح الفيفا، والتي تقضي بحرية اللاعب في فسخ تعاقده طالما مرت عليه 3 مواسم دون تجديد ارتباطه مع فريقه.

وبعد تفشي فيروس كورونا تراجع برشلونة عن فكرة ضم نيمار من خلال فسخ عقده، وحاول إقناع سان جيرمان بلاعبين فرنسيين مثل أنطوان جريزمان، صامويل أومتيتي، وعثمان ديمبيلي، إلا أن باريس تمسك بالحصول على قيمة الصفقة نقداً.