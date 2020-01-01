الأوقاف تشرع بحملة موسعة لتنظيف مقابر قطاع غزة

غزة / سما /

شرعت لجنة متابعة أعمال المقابر في وزارة الأوقاف والشئون الدينية بتنفيذ حملة موسعة لتنظيف مقابر قطاع غزة ورش الأعشاب فيها، وذلك عبر مديريات الأوقاف الخمس وبالتنسيق والتعاون مع عديد المؤسسات المجتمعية والفرق التطوعية بالمحافظات.

وأوضحت الأوقاف أن اللجنة وضعت خطة إجرائية تشمل حملة نظافة لكل المقابر على مستوى القطاع، وإطلاق حملة توعية اعلامية ومجتمعية حول حرمة المقابر ووجوب الالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بها, مشيرةً الى أن حملة التنظيف بدأت منذ شهرين، لكن نظرًا لأزمة كورونا أجلت اللجنة الحملة"

ونوهت الوزارة أن لجنة المتابعة حددت خلال جولة لها كافة المقابر التي بحاجة لمعالجات للبدء فيها مباشرة.

وأضافت: "التقت اللجنة بمدراء مديريات الأوقاف وناقشت ملف المقابر في جميع المحافظات، والمهمة الملقاة على عاتقها لتنفيذ حملة تنظيفها", مؤكدةً أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من كافة مقابر القطاع لتخرج بصورة جميلة.

وبينت وزارة الأوقاف أنها لن تدخر جهدًا في سبيل إنجاح هذه الخطة التي من شانها الارتقاء بواقع المقابر والعمل على نظافتها بشكل دوري، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمختصة.

وذكرت أن العمل في تنظيف المقابر هو نوع من العبادة يُؤجر عليها المرء في الدنيا والآخرة نظراً لقدسيتها, داعيةً العاملين في هذا الملف إلى إخلاص النية الله.

وأهابت الأوقاف بالمواطنين للمشاركة في هذه الحملة وإنجاح هذا المشروع لإبراز المظهر الإسلامي لهذه المقابر والاهتمام بنظافتها.

يُذكر أن السبت القادم سيشهد أكبر حملة تنظيف للمقابر على مستوى القطاع تبدأ بمقبرة الشيخ رضوان وصولاً لباقي المقابر على مستوى المحافظات.