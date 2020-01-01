غزة : طلاب يعتصمون في جامعاتهم بعد حرمانهم من الامتحانات

غزة / سما /

اعتصم عشرات الطلاب الجامعيين، اليوم الخميس، داخل حرم جامعتي الأقصى والإسلامية بعد حرمانهم من الامتحانات، لعدم دفع الرسوم الجامعية.

وتجمّع العشرات من طلبة كلية الطب في الجامعة الإسلامية، بعد إغلاق إدارة الجامعة لصفحاتهم الطلابية، وحرمانهم من الدخول للامتحانات، مشيرين إلى أن الجامعة تطالبهم بدفع مبلغ 1000 دينار على الأقل، للسماح لهم بتقديم الامتحانات.

واحتج طلاب في جامعة الأقصى على حرمانهم من الدخول لقاعات الامتحانات بسبب عدم دفع الرسوم بفعل الظروف التي يعيشها السكان في القطاع.

وطالب المحتجون في الجامعتين بضرورة السماح لهم بتقديم الامتحانات وعدم حرمانهم من استكمال دراستهم.