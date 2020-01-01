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بينيت وسموتيرتش يهاجمان نتنياهو وغانتس

الخميس 04 يونيو 2020 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت وسموتيرتش يهاجمان نتنياهو وغانتس


القدس المحتلة / سما /

 هاجم نفتالي بينيت زعيم حزب اليمين الجديد، وبتسلئيل سموتيرتس زعيم الاتحاد الوطني اليميني المتطرف، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، بعد قرارهما بتجميد أمر عسكري يقضي بمنع البنوك الفلسطينية من صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتجميد حساباتهم.

وقال بينيت في تغريدة له عبر تويتر، الخميس، إن حكومة نتنياهو - غانتس، منحت "الإرهاب الفلسطيني" دفعة قوية، بعد السماح بتحويل الأموال لـ"القتلة" وعائلاتهم.

وأشار إلى أنه حين كان وزيرًا للجيش أصدر أمرًا يحظر على البنوك تحويل الأموال الشهرية التي تدفع لما وصفهم بـ "قتلة الإسرائيليين".

من جهته قال سموتيرتش إن القرار الجديد يشجع على "الإرهاب"، وبمثابة استسلام للسلطة الفلسطينية.

واعتبر أن ما جرى قرار خطير، سيشجّع الفلسطينيين لمواصلة القتال ضد إسرائيل.

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