  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابات العمال توثق 17 اعتداءً إسرائيليا على الصيادين منذ بداية 2020

الخميس 04 يونيو 2020 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

سجل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقابة الصيادين 17 اعتداءً إسرائيليا على الصيادين في قطاع غزة منذ بداية العام الحالي 2020م.

وأوضحت نقابات العمال في بيان صحفي أن خلال العام الجاري أرجع الاحتلال الإسرائيلي مساحة الصيد مرتين واعتقل 9 صيادين خلال عملهم ضمن المسافة المسموح بها، فيما أصاب 8 صيادين بجراح مختلفة نتيجة لملاحقتهم خلال عملهم اليومي.

وبين  أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 صيادين منذ النصف الأول من العام الجاري، 3 منهم بشهر فبراير/ شباط، و4 صيادين بشهر مارس/ أذار، وصيادين بشهر مايو/ أيار ، واقتادهم إلى ميناء "أسدود" وخضعوا للتحقيق من قبل مخابرات الاحتلال، وأفرج عنهم بعد ساعات من اعتقالهم.

وأشار إلى أنه خلال الاعتداءات أصيب 8  صيادين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في جميع أنحاء الجسم، بينهم إصابتان بالرأس، لا زالوا يتلقون العلاج حتى اللحظة.

وأفادت نقابات العمال أن الاحتلال صادر قاربين للصيادين بجميع معداتهم، وأعطب محرك قارب ثالث.

وفيما يتعلق بفتح وإغلاق البحر، أوضحت أن الاحتلال أغلق البحر أمام الصيادين في 5 فبراير/ شباط  الماضي، وفتحه في السابع من نفس الشهر، كما أعاد إغلاقه في 15 فبراير/ شباط، وأعاد فتحه في التاسع عشر من ذات الشهر، وعاد وأغلقه في 25 فبراير لمدة يومين قبل أن يعيد فتحه أمام الصيادين في 27/ فبراير.

وقال نقيب العمال سامي العمصي، إن: "الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين تظهر مدى الغطرسة والعنجهية الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بحق الصيادين لتفريغ البحر، ومحاربتهم في رزقهم".

وأوضح العمصي أن جائحة كورونا التي تعصف بالعالم  أثرت على قطاع الصيد نتيجة لقلة إدخال المعدات الخاصة بالصيد أو المراكب عبر المعابر الحدودية المرتبطة بالأراضي المحتلة عام 1948، وهو ما فاقم من الخسائر المادية.


ولفت إلى أن أعداد العاملين في مهنة الصيد بغزة تبلغ قرابة 4 آلاف صياد يعيلون 24 ألف أسرة، مؤكدا أن "الموسم الحالي من أسوأ المواسم على العاملين في حقل الصيد البحري نتيجة للانخفاض الحاد في إجمالي الكميات التي اصطيدَت منذ بداية الموسم واستمرار الملاحقة الإسرائيلية، وانخفض فيه الانتاج بنسبة 50% عن الموسم السابق.

#نقابات العمال

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية تُصدر توضيحا حول تصريحات منسوبة لوزيرها بخصوص رواتب الموظفين

الرئيس يأمر بتنكيس الأعلام ويعلن الحداد على وفاة محسن إبراهيم

حسين الشيخ: السلطة ترفض استلام أموال المقاصة من اسرائيل تنفيذاً لقرار القيادة

الصحة: تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

المالية بغزة تعلن صرف رواتب الموظفين غدًا

صحيفة : واشنطن أوعزت إلى نتنياهو بوقف خطة الضم

الرئيس يمدد حالة الطوارئ ثلاثين يوماً تبدأ في الرابع من الشهر الجاري

الأخبار الرئيسية

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا نصفها في الضفة ونصفها الآخر في غزة

20200604092310

قناة عبرية : إسرائيل تعلق الأمر العسكري ضد البنوك الفلسطينية

بلير : العلاقات الإسرائيلية الخليجية أهم متغير بالشرق الأوسط

مسؤولون امريكيون يبلغون مجلس المستوطنات ان معارضتهم "صفقة القرن" انكار للجميل

ضم

مسؤول رفيع في البيت الأبيض: لا تجميد للاستيطان بالضفة الغربية بموجب "صفقة القرن"