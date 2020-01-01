تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا نصفها في الضفة ونصفها الآخر في غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، نصفها في برطعة غرب جنين، ونصفها الآخر في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة في بيان، أن الإصابات الجديدة في برطعة هي لثلاثة أطفال (2-5-6 أعوام)، هم أبناء السيدة التي أعلن عن إصابتها مساء الأربعاء.

وأوضح المحافظ أكرم الرجوب أن الأطفال مع والدتهم في منزلهم رهن العزل الصحي والمتابعة، وأشار إلى أن مشاورات تجري بين الجهات المعنية لتدراس الإجراءات الممكن اتخاذها.

في سياق متصل قالت وزارة الصحة بغزة إنها سجلت 3 إصابات جديدة من بين الموجودين في الحجر الصحي، بينها سيدة 63 عامًا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة بفايروس كورونا في القطاع منذ آذار/ مارس الماضي إلى 69 حالة، من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة.