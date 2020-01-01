"الحركي للمحامين" يدين حادثة إطلاق النار على المستشار الزعيم

غزة / سما /

أدان المكتب الحركي للمحامين بإقليمي شرق وغرب غزة بشدة قيام مجهولين، مساء الاثنين الماضي، بإطلاق النار تجاه سيارة المستشار المحامي شرحبيل الزعيم، أثناء توقفها أمام مكتبه وسط مدينة غزة، ما أسفر عن إصابتها بأضرار مادية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من المكتب الحركي للمحامين بالإقليمين، مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد من أعضاء المكتب المركزي بالأقاليم الجنوبية، وذلك للاطمئنان على سلامة المستشار الزعيم، بعد هذا الحادث المؤسف والخطير.

وطالب المكتب الحركي للمحامين الجهات المختصة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الرادعة بحق المعتدين، من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم الغريبة على عادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني.

ودعا كافة الجهات ذات العلاقة لإنفاذ القانون والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه إفشاء الجريمة، وإثارة الفتن في المجتمع الغزي، والتطاول على الشخصيات العامة والقانونية.

وأكد المكتب الحركي على وقوفه إلى جانب المستشار شرحبيل الزعيم، لردع أي فعل جبان قد يطال أحد أعضاء هيئتنا العامة بنقابة المحامين، وشدد على رفض مثل هذه الأعمال الجبانة التي لا تنم إلا عن أهداف دنيئة، تهدف إلى زعزعة الأمن، ومحاولة ترهيب الآمنين.

وفي نهاية الزيارة تمنى المكتب الحركي للمحامين السلامة التامة للزميل المستشار الزعيم، ولجميع الزملاء والزميلات العاملين في مكتبه.