الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

رام الله / سما /

داهمت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس مدن عدة في الضفة الغربية، واعتقلت 19 مواطناً من مناطق متفرقة، وعبثت بمحتويات العديد من المنازل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان من عزون وشاب آخر آخر من بلدة كفر ثلث المجاورة، حيث تم اعتقال كل من الطالب في جامعة خضوري في كلية الهندسة إياد أحمد شبيطة (18عاماً)، ويحيى رشيد رضوان (18 عاماً)، وزيد فتحي سويدان (19 عاماً)، وسعد تيسير (25 عاماً)، ومن بلدة كفر ثلث جنوب شرق قلقيلية، اعتقل المُحرر أدهم رفيق شواهنة (34 عاماً) وهو شقيق الأسير علي شواهنة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون، الليلة الماضية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة، ما أدى إلى حالات اختناق للأطفال ومنع سيارة الإسعاف من معالجة المواطنين في منطقة المنطار القريبة من البرج العسكري في المكان، وأصيب شاب آخر بالرصاص المطاطي وتم علاجه ميدانياً، وزعم جيش الاحتلال تعرض إحدى دورياته لزجاجة حارقة، وتم تعزيز عمليات الاقتحام بآليات عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان، وهم؛ يحيى صادق قاروط، وأوس محمد الحصري من ضاحية ذنابة شرقاً، والشاب منجد رضوان من مخيم طولكرم.

وقامت قوات الاحتلال بمداهمة العديد من منازل المواطنين في مخيم طولكرم وفتشتها بشكل دقيقة وعبثت بمحتوياتها واحتجزت سكانها، كما قامت باعتلاء أسطح العديد من منازل المواطنين.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت القوات 3 شبان وهم؛ أيمن العتشان، وأيسر نعيم العاروري من بلدة عارورة شمال غرب رام الله، كما اعتقلت القوات الشقيقين أحمد وجميل ناصر من بلدة قبيا غرب المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين، وهم؛ عرفات عطاونة، وعصام علي حسن الزهور ومصطفى أحمد عصافرة من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، واعتقل الشقيقين إيهاب وأحمد أبو ريا من مخيم الفوار، يذكر أن قوة من الاحتلال اعتقلت شقيقهم عبدالله أبو ريا على حاجز عسكري يوم أمس.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل اعتقلت القوات بلال عبد الرحمن عوض (18 عاماً)، وكفاح أحمد أبو عياش (35 عاماً)، ومحمد سامي أبو عياش (24 عاماً) .