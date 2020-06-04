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أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الخميس

الخميس 04 يونيو 2020 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الخميس


غزة / سما /

أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة اليوم الخميس 04/06/2020:
—-
اللحوم: 
العجل: 36 شيكل
بتلو: 40 شيكل
الضاني: 45 – 50 شيكل
القعود: 38 شيكل
—-
الدواجن:
—-
طبق البيض: 
الوزن الكبير:  10 شيكل
الوزن الوسط: 9 شيكل
الوزن الصغير: 8 شيكل
—-
الدجاج: 8.5 شيكل
صدر: 25 شيكل
فخد: 12 شيكل
جناح: 9 شيكل
كبدة: 16 شيكل

الحبش: —
—-

الأسماك الطازجة:
—-
فريدي عملاق: 1ك =  40 شيكل
فريدي صغير: 1ك = 15 – 18 شيكل
فريدي وسط: 1ك = 25 شيكل
سردينة: 12 شيكل
مليطة: 25 شيكل
سويسي: 33 شيكل
دنيس (برك): 40 شيكل
طرخون: 27 شيكل
حباري: 20 شيكل
غمبري وسط: 35 شيكل

#الدجاج

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