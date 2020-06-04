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أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس

الخميس 04 يونيو 2020 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس


غزة / سما /

أسعار الفواكه والخضروات اليوم الخميس 4-6-2020:

الخضروات:
—-
الذرة: 8 كوز = 10 شيكل
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
الخيار: 1 ك = 2 شيكل
خيار بلدي:  4 -5 ك = 10 شيكل
بصل بلدي:  7 – 8 ك = 10 شيكل
بطاطا بلدية: 5 ك = 10 شيكل
بطاطا صغيرة: 7 – 8 ك = 10 شيكل
بامية بلدية: 16 شيكل
بامية حبة طويلة: 12 شيكل
ليمون: 1ك =  4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل
باذنجان بلدي: 5 – 6 ك = 10 شيكل
كوسا: 1 ك = 1 شيكل
كوسا محاشي: 1 ك = 2شيكل
ملوخية: 1 – 2 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل
فليفلة خضراء: 1 ك = 2 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
ملفوف أحمر: 2 شيكل
بنجر: 1ك =  3 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
تومة (وقية): 2 شيكل
—-
الفواكه:

فراولة: 1ك = 4 شيكل
فراولة (جودة سيئة): 5 ك = 10 شيكل
موز: 3 – 4 ك = 10 شيكل
بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شيكل
شمام : 5 – 7 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 6.5 شيكل
أجاص: 5 – 6 شيكل
أسكدنيا: 1 ك = 7 شيكل
خوخ: 1 ك = 6 شيكل
مشمش: 1ك = 6 شيكل
كيوي: 1 ك =  7 شيكل
عنب أخضر: 1ك = 8 شيكل

#الخضروات

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