أبزر عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة صباح اليوم الخميس في عناوينها، تجديد الرئيس محمود عباس لحالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما تبدأ اعتبارا من اليوم الخميس.

كما تناولت الصحف، هدم الاحتلال مساكن وتشريد عائلات في تجمع دير حجلة في أريحا و"مسافر يطا" في الخليل.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم

- الرئيس ينعى القائد الوطني اللبناني الفلسطيني الكبير محسن إبراهيم ويأمر بتنكيس الأعلام ويعلن الحداد ليوم واحد على وفاته

- الشيخ: رفضنا تسلم المقاصة عن شهر أيار من إسرائيل تنفيذا لقرار القيادة

- ملحم: لا عودة لإجراءات تقييد الحركة

- وزارة الاتصالات تدرس تأسيس شبكة انترنت فائق السرعة

- الأسرى في سجن "هداريم" يبدأون بلورة خطة إضراب مفتوح عن الطعام

- مهرجانات في نابلس وأريحا تنديدا بخطط الضم ودعما لموقف الرئيس والقيادة

- الاحتلال يهدم مساكن وخيما سكنية قرب أريحا والخليل

- "فتح" تنعى القائد اللبناني العربي محسن إبراهيم

* "الأيام":

- الرئيس ينعى القائد العريب اللبناني الفلسطيني الكبير محسن إبراهيم

- الحكومة ترفض استلام أموال المقاصة عن شهر أيار

- الاحتلال يبدأ بتنفيذ ضم الأغوار على الأرض وتكثيف الهدم وإجراءات لتقييد حركة المواطنين

- مسؤول أميركي يطمئن المستوطنين: لا تجميد للاستيطان بموجب "صفقة القرن"

- إيطاليا "قلقة" من احتمال تنفيذ الضم ومصر تحذر من أي إجراءات أحادية

- تقرير رسمي إسرائيلي يتوقع قدوم موجات أخرى لـ"كورونا"

- "سناب شات" يوقف ترويج منشورات ترمب: يحض على "العنف العنصري"

- قطاع السياحة: أول المتضررين وآخر المتحررين من "كورونا"

* "القدس":

- الرئيس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما

- أمر بتنكيس الأعلام: الرئيس يعلن الحداد ليوم واحد على وفاة الفقيد الكبير محسن إبراهيم

- الحكومة: نرفض ابتزاز اسرائيل باشتراط تسليمنا أموال المقاصة بإعادة التنسيق

- الاحتلال يهدم مساكن ويشرد عائلات من تجمع دير حجلة و"مسافر يطا"

- اشتية: الضم يشكل تهديدا وجوديا وتجريفا للقانون الدولي وهدما لحل الدولتين

- 5 إصابات جديدة بكورونا في قطاع غزة

- شرطة الاحتلال تمنع مؤتمرا صحفيا وتقمع وقفة تضامنية مع الشيخ صبري

- المستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى

- إغلاق 51 مؤسسة تعليمية في إسرائيل وقرار بإغلاق أي مدرسة تظهر بها إصابة

- منظمة "يش دين": ضم أجزاء من الضفة سيؤدي إلى انهاء حل الدولتين وتعميق انتهاك حقوق الفلسطينيين