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الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الخليل

الخميس 04 يونيو 2020 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، ثمانية مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عصام حسن الزهور، ومصطفى أحمد العصافرة، ومعن عرفات العطاونة، من بلدة بيت كاحل، وأحمد محمد أبو ريا، وشقيقه ايهاب، من مخيم العروب، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأشار الناشط الاعلامي محمد عوض، إلى أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت امر شمال الخليل، واعتقلت الاسير المحرر بلال عبد الرحمن اسماعيل عوض (19 عاما)، وكفاح احمد علي ابو عياش (37 عاما)، ومحمد سامي علي ابو عياش (25 عاما).

كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق ثغرة الشبك، وعرق اللتون شرق وشمال بيت امر، وداهمت عدة منازل وفتشت الاراضي المجاورة لها واستولت على أجهزة هواتف خلوية.

 
#الاحتلال

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