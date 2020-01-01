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تحسن الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي

الخميس 04 يونيو 2020 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحسن الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي


القاهرة / وكالات /

قال مصدر طبي، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، إن الحالة الصحية للفنانة المصرية، رجاء الجداوي، تحسنت في الساعات الأخيرة، وانخفضت حرارتها إلى 37 درجة.

كما ارتفعت نسبة الأكسجين في الدم، وأصبحت طبيعية للغاية، كما تحسن الضغط والنبض لديها.

وأضاف المصدر الطبي لـ "اليوم السابع"، أن الفنانة رجاء الجداوي، رغم تحسن حالتها ما زالت على "جهاز CPAP"، وفي حالة تطور حالتها إلى الأفضل أكثر من ذلك، سوف تعود لغرفة عادية، وتترك العناية المركزة.

وأكد المصدر أن أكثر شيء أثر على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، هو تدهور حالتها النفسية، بسبب الشائعات التي انتشرت كثيرا على السوشيال ميديا حول وفاتها، وهو مما تسبب في توترها وزيادة عصبيتها، مشيرا إلى أن العامل النفسىي مهم للغاية في تطوير الحالة الصحية لمصاب كورونا.

وتتواجد الفنانة رجاء الجداوي في العزل الصحي لليوم الحادي عشر، داخل العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد انتهاء تصويرها لمسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك.

المصدر: اليوم السابع

#رجاء الجداوي #فيروس كورونا #مصر

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