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أبو شحادة يعلن إصابته بفيروس كورونا

الخميس 04 يونيو 2020 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو شحادة يعلن إصابته بفيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

أعلن سامي أبو شحادة العضو في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، الليلة الماضية، عن إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أبو شحادة في منشور له عبر فيسبوك، أنه استلم نتيجة الفحص المخبري وتبين أنها إيجابية.

ودعا أبو شحادة كل من خالطه في الأسبوعين الأخيرين، للدخول بالحجر الصحي، وإجراء الفحوصات اللازمة للإطمئنان على صحته، والتقليل قدر الإمكان من العدوى.

وقال "الكورونا ما زالت بيننا وهي تنتشر بوتيرة سريعة بالفترة الأخيرة بسبب عدم الالتزام الكامل بالتعليمات".

وانتقلت العدوى لأبو شحادة، من سائقه، الذي تبين منذ يومين أنه مصاب بالفيروس.

#أبو شحادة #فيروس كورونا

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