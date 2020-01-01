الرئيس يأمر بتنكيس الأعلام ويعلن الحداد على وفاة محسن إبراهيم

رام الله / سما /

أمر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بتنكيس الأعلام، وأعلن الحداد ليوم واحد على وفاة القائد العربي اللبناني الفلسطيني الفقيد الكبيير محسن إبراهيم.

وتوفي مساء اليوم الأربعاء، السيد محسن إبراهيم وشغل موقعا بارزا في الحركة الوطنية اللبنانية، وهو سياسي لبناني أحد أهم القادة اليساريين في السبعينات والثمانينات. انضم إلى حركة القوميين العرب قبل أن يؤسس منظمة الاشتراكيين اللبنانيين سنة 1968. وعام 1970 اندمج تنظيمه مع لبنان الاشتراكي ليشكل منظمة العمل الشيوعي في لبنان. أصبح أمينا عاما للمنظمة ثم أمينا عاما للحركة الوطنية اللبنانية أحد أهم أطراف نزاع الحرب الأهلية اللبنانية.

ونعى الرئيس إلى أبناء شعبنا، القائد العربي اللبناني الفلسطيني الكبير محسن إبراهيم.