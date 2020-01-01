  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: دفعة جديدة من العالقين في الأردن تدخل غدا أرض الوطن

الأربعاء 03 يونيو 2020 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: دفعة جديدة من العالقين في الأردن تدخل غدا أرض الوطن


رام الله / سما /

 أكد فريق العمل المختص بمتابعة أعمال اللجنة الفنية لتطورات كورونا أن الدفعة التاسعة من المواطنين العالقين في المملكة الاردنية الهاشمية ستدخل إلى أرض الوطن غدا الخميس.

وأفاد الفريق في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، بأنه تابع جميع التفاصيل المتعلقة بأعدادهم وعملية دخولهم مع جميع الشركاء، خاصة سفارة دولة فلسطين لدى الاردن الشقيق، وسفارة المملكة الاردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين، واللجنة الفنية، وهيئة الشؤون المدنية، والمعابر، ووزارة الصحة، حيث سيتم استقبالهم من قبل إدارة المعابر ومن ثم من قبل طواقم وزارة الصحة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

يشار إلى أن إجمالي عدد العالقين الذين دخلوا بالفعل إلى ارض الوطن من المملكة الاردنية بلغ حتى الدفعة الثامنة 2573 من كافة محافظات الوطن بمن فيهم حملة هوية القدس وأبناء شعبنا من قطاع غزة.

وأعربت وزارة الخارجية عن شكرها وتقديرها إلى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على مواقفها الأخوية الصادقة تجاه أبناء شعبنا ودورها في تسهيل عودة العالقين الى ارض الوطن.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #عودة العالقين #الاردن #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية تُصدر توضيحا حول تصريحات منسوبة لوزيرها بخصوص رواتب الموظفين

عزام الأحمد : قد لا ينتظم صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة

الصحة: تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

شيخة من الأسرة الحاكمة الكويتية تعتذر للسيسي والمصريين

صحيفة : واشنطن أوعزت إلى نتنياهو بوقف خطة الضم

الرئيس يمدد حالة الطوارئ ثلاثين يوماً تبدأ في الرابع من الشهر الجاري

المالية بغزة تعلن صرف رواتب الموظفين غدًا

الأخبار الرئيسية

ضم

مسؤول رفيع في البيت الأبيض: لا تجميد للاستيطان بالضفة الغربية بموجب "صفقة القرن"

الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في برطعة جنوب جنين

حسين الشيخ: السلطة ترفض استلام أموال المقاصة من اسرائيل تنفيذاً لقرار القيادة

الهباش لقناة كان: ضم الضفة سيؤدي لموجة عنف غير مسبوقة.. أمامنا وأمامكم ثلاثة خيارات!!

الحكومة تعقب على تجديد الرئيس لحالة الطوارئ: لن نتخذ إجراءات جديدة إلا إذا اقتضت الضرورة