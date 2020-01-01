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إيطاليا "قلقة" من احتمال تنفيذ الضم وتخطط لتقديم 25 مليون يورو للفلسطينيين

الأربعاء 03 يونيو 2020 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا "قلقة" من احتمال تنفيذ الضم وتخطط لتقديم 25 مليون يورو للفلسطينيين


روما /سما/

عبّرت إيطاليا عن قلقها إزاء احتمال قيام إسرائيل، بضم أجزاء من الصفة الغربية وغور الأردن.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان لها، اليوم، إن هذه الخطة والأعمال أحادية الجانب إذا تم تنفيذها، فإنها ستُعرض أي احتمال لاستئناف محادثات السلام المباشرة للخطر.

وأكدت أن إيطاليا لا تزال ترى أن حل الدولتين هو الوحيد القادر على ضمان السلام والتنمية في الشرق الأوسط، الذي تم التفاوض عليه مباشرة من الطرفين.

وأشارت إلى أن إيطاليا تخطط لتقديم نحو 25 مليون يورو للفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين والدول المجاورة العام الجاري، في ضوء حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا" المستجد بهدف تعزيز الخدمات الصحية.

وقالت الخارجية الإيطالية إنه تمت الموافقة على مساهمة بقيمة 8 ملايين يورو للبنك الدولي، لبناء محطة تحلية للمياه في قطاع غزة، لتشجيع النمو الاقتصادي الفلسطيني المستدام.

#ايطاليا #مخططات الضم #الضفة الغربية #الفلسطينيين

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