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الانقسام ساهم في وقف انتفاضة الاقصى!

ابو عيطة: السلطة انجاز فلسطيني وطني.. لن نسمح لنتنياهو بتنفيذ خطة الضم

الأربعاء 03 يونيو 2020 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو عيطة: السلطة انجاز فلسطيني وطني.. لن نسمح لنتنياهو بتنفيذ خطة الضم


غزة / سما /

أكد الدكتور فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أن السلطة الفلسطينية ليست هدية من الاحتلال وليست منة من احد بل هي انجاز وطني فلسطيني، و نتاج تضحيات قدمها الكل الفلسطيني

وأضاف في تصريحات متلفز: نتمسك بالسلطة الفلسطينية باعتبارها احد اذرع منظمة التحرير الفلسطينية، التي  ستقوم بواجبها الوطني سواء في إدارة الشأن الفلسطيني او بالمواجهة بكل ما تمتلك من قوة

وأوضح أنه إذا قررت اسرائيل الدخول في مواجهة مع السلطة لإنهاء وجودها، واجبنا أن ندافع عن أنفسنا بكل ما نمتلك من قوة لكن بالمقابل السلطة لن تكون هي الهدف التي من اجل الحفاظ عليها نسلم لكل ما تريده إسرائيل.

وتابع: السلطة تمثل الشعب الفلسطيني بكل أطيافه، يجب تشكيل حالة صمود الانتفاضة الاولي استمرت 7 سنوات والانتفاضة الثانية استمرت 7.

ونوه الى أن الانقسام وحالة التبعثر ساهمت في وقف الانتفاضة الثانية التي لو قدر لها أن تستمر لما بقى الاحتلال حتى يومنا هذا

وشدد ابو عيطة، على أنه لا يمكن ان نقدم السلطة هدية للاحتلال، مشيرا إلى أن السلطة مقدمة للدولة الفلسطينية، وهي عبارة عن سلطة سياسية ولن نتخلى عنها بالمجان وسندافع عن سلطتنا وشعبنا وحقنا في إقامة الدولة المستقلة.

#فايز ابو عيطة #حركة فتح #اسرائيل #السلطة الفلسطينية #مخططات الضم

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