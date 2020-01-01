الحكومة تعقب على تجديد الرئيس لحالة الطوارئ: لن نتخذ إجراءات جديدة إلا إذا اقتضت الضرورة

رام الله / سما /

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم تعقيبا على تجديد الرئيس محمود عباس، لحالة الطوارئ لشهر آخر، بأن الحكومة لن تتخذ أية إجراءات جديدة كتلك التي اتخذتها عند ظهور الوباء، إلا إذا اقتضت الضرورة لذلك.

وشدد ملحم في تصريح صحفي، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة توخي المواطنين لإجراءات السلامة، بارتداء الكمامات، والقفازات، أثناء تنقلهم في المواصلات العامة وخلال ارتيادهم المساجد والكنائس والأسواق والتجمعات التجارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع من تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي كان لاستجابتهم بالتدابير الوقائية الأثر الأكبر في تقليص مساحة انتشاره، وتقليل التكاليف المترتبة على مواجهته خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن من شأن عدم التقيد بتلك التدابير تعريض المخالفين للمساءلة القانونية.