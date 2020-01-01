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الأردن: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 757

الأربعاء 03 يونيو 2020 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 757


عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لقادم من الخارج وسائق شاحنة، ما يرفع عدد المصابين الإجمالي إلى 757 مصابا.

ووفقا للإيجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، فإن الإصابات هي لأردني قادم من روسيا، وسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري.

كما تمّ تسجيل (12) حالة شفاء اليوم، (6) في مستشفى الأمير حمزة، و(2) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و(4) في مستشفى الملكة علياء.

من جهة ثانية، أعلنت الحكومة الأردنية فرض حظر تجوّل شامل يوم الجمعة المقبل، مع السماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة سيراً على الأقدام بين السّاعة 11:00 – 14:00 ظهراً.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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