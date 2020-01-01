الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويكثف انتشاره في الخليل

الخليل / سما /

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عدة حواجز عسكرية في محافظة الخليل، وكثفت من تواجدها وانتشارها العسكري على مداخل البلدات والمخيمات في المحافظة، ما أدى إلى إعاقة وعرقلة تحركات المواطنين.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال نصبوا عدة حواجز عسكرية ثابتة ومتنقلة في أماكن عدة في المحافظة، من بينها حاجز على مدخل المدينة الجنوبي قرب "مستوطنة حاجاي"، وآخر على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وحاجز على المدخل الشمالي لبلدة الظاهرية، حيث أوقف الجنود المركبات وفتشوها ودققوا في هويات ركابها واحتجزوا عددا منهم.

كما أغلقت قوات الاحتلال الحاجز المؤدي لمنطقة تل الرميدة وسط الخليل، ومنعت المواطنين من الوصول إلى منازلهم.