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مستوطنون يقتحمون منطقة "عين الهوية" في حوسان وبحماية عسكرية

الأربعاء 03 يونيو 2020 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون منطقة "عين الهوية" في حوسان وبحماية عسكرية


بيت لحم / سما /

 اقدم عشرات المستوطنين اليوم على اقتحام منطقة "عين الهوية" التابعة لبلدة حوسان الى الغرب من مدينة بيت لحم والتي تضم بركة ماء صغيرة واشجار حرجية، ولوحظ ان هؤلاء اقتحموا المكان وهم مدججين بالاسلحة تحت حراسة عسكرية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، الذين فرضوا اجراءات مشددة في المكان من بينها منع وصول المواطنين الفلسطينيين اليه.

هذا وقد شوهد عدد من المستوطنين وهم يمارسون السباحة في هذه البركة وبشكل استفزازي، بحسب ما قاله عدد من النشطاء الذين اوضحوا بان عملية الاقتحام ذاتها هي عملية استفزازية بامتياز وتدلل على اطماع لهؤلاء المستوطنين وبرعاية وتشجيع جيش الاحتلال.

#مستوطنون

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