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أفيدار: نتنياهو أراد انتشار فيروس كورونا في إسرائيل

الأربعاء 03 يونيو 2020 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
أفيدار: نتنياهو أراد انتشار فيروس كورونا في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

هاجم عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا إيلي أفيدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متهماً إياه أنه أراد انتشار فيروس كورونا في إسرائيل.
 
وقال أفيدار وفق القناة 7 العبرية، أن نتنياهو اتخذ خطوات أدت إلى انتشار كورونا في إسرائيل حيث سمح لمدة أسابيع بوصول الطائرات من مناطق العدوى في نيويورك وغيرها إلى إسرائيل دون تفتيش وبدون عزل للوافدين.
 
وادعى أن نتنياهو منع إجراء فحوصات للكشف عن كورونا لعشرات آلاف الإسرائيليين بشكل يومي عن قصد وأراد انتشار الفيروس وليس العكس.
 
وأضاف أفيدار: لقد عطل نتنياهو والاقتصاد وخلق أزمة ودمر معيشة 2.5 مليون إسرائيلي.

#حزب إسرائيل بيتنا #إيلي أفيدار #نتنياهو #فيروس كورونا

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