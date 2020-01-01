الجيش الإسرائيلي يقرر تشديد الرقابة على قواعده بالجنوب

القدس المحتلة / سما /

قرر الجيش الإسرائيلي تشديد الرقابة العسكرية على مواقعه جنوب البلاد بعد حادثة اعتداء أشخاص من النقب على جنود من الجيش بعد ملاحقتهم بدعوى سرقتهم أسلحة من قاعدة تساليم.



وذكرت القناة 7 العبرية أن القرار جاء بعد اتصالات أجراها نائب رئيس أركان الجيش إيال زامير مع نائب مفوض عام الشرطة ألون فوربيدين بعد محاولة سرقة الأسلحة من موقع للجيش الإسرائيلي في النقب.



وأوضحت أنهما اتفقا على مواصلة التعاون بين كامل الهيئات وإيجاد الحلول لمنع الجرائم الخطيرة، وتشديد الرقابة على قواعد الجيش في الجنوب بهدم منع السرقة والخاطر المنطوية عليها.