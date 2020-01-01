وزير التربية وسفيرة السويد يبحثان أمورا تهم التعليم

رام الله / سما /

بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، وسفيرة السويد لدى فلسطين جاسيكا أولاوسن، أمورا عدة تهم القطاع التعليمي.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني، وفق بيان للتربية اليوم الأربعاء، أهمية استمرار التعاون بين فلسطين والسويد، مشددا على المُضي قدما في الخطط التطويرية للوزارة؛ بما يضمن تعزيز نظام تعليمي أكثر مرونة.

من جانبها، أشادت أولاوسن بعمل الوزارة والرؤية المستقبلية التي من شأنها إنشاء نظام تعليمي فاعل، مؤكدة استمرار التعاون بين الجهات في المجال التعليمي.