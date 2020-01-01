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رام الله: توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون واتحاد الكتاب

الأربعاء 03 يونيو 2020 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

وقع المشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف، والأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء مراد السوداني على مذكرة تفاهم، في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، اليوم الأربعاء.

وأكد الوزير عساف أهمية دور المثقف الفلسطيني في صياغة الوعي الوطني وحفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز الهوية الوطنية السياسية والثقافية، مشيرا إلى دور الرموز الثقافية منذ بدأ الصراع، أمثال الشعراء والكتاب الكبار: محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وإميل حبيبي وإبراهيم طوقان وغيرهم.

وقال عساف إن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وكافة مكونات الإعلام الرسمي مستعدة لتبني أي فكرة، أو مبادرة تعبر عن المرحلة الحالية، التي يخوض فيها الشعب الفلسطيني مواجهة مصيرية مع الاحتلال الإسرائيلي، مبادرات تليق بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية عادلة يخوضها شعب له جذوره التاريخية في وطنه فلسطين.

من جهته، أكد السوداني أهمية توقيع مذكرة التفاهم في إطار تنسيق العمل النضالي الوطني وتكامله، مشيرا إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون والإعلام الرسمي عموما هو البوصلة لحماية الوعي والذاكرة والهوية.

#الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

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