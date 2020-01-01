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وزير الحكم المحلي يبحث احتياجات مجلس الخدمات المشترك جنوب شرق وشمال شرق القدس

الأربعاء 03 يونيو 2020 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحكم المحلي يبحث احتياجات مجلس الخدمات المشترك جنوب شرق وشمال شرق القدس


رام الله / سما /

 بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، احتياجات مجلس الخدمات المشترك جنوب شرق وشمال شرق القدس لإدارة النفايات الصلبة، وعدد من الهيئات المحلية الأعضاء في المجلس.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر الوزارة في مدينة البيرة، اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء المجلس بحضور مدير عام حكم محلي القدس موسى الشاعر.

وبحث اللقاء قدرة تلك الهيئات على الاستمرار في تقديم الخدمات وآليات التدخل ومدى إمكانية مساعدة الوزارة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.

وأشار الصالح إلى خصوصية محافظة القدس في ظل الهجة الشرسة التي تتعرض لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة الأصعدة، خاصة المتعلقة بتوفير المياه والكهرباء والجباية والنفايات، مؤكدا إيلاء الحكومة والوزارة محافظة القدس الاولوية وتوفير كل ما تحتاج إليه من دعم مادي ومعنوي، والمساعدة في حل المشكلات والوقوف على التحديات التي تعاني منها من أجل تثبيت المواطن على أرضه وتعزيز صموده في مواجهة مخططات الاحتلال.

#الحكم المحلي #مجدي الصالح

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