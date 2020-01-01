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نادي الأسير: الأسرى في سجن "هداريم" يبدأون بلورة خطة إضراب مفتوح عن الطعام

الأربعاء 03 يونيو 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: الأسرى في سجن "هداريم" يبدأون بلورة خطة إضراب مفتوح عن الطعام


رام الله / سما /

قال نادي الأسير إن الأسرى في سجن "هداريم"، بدأوا بلورة خطة لإضراب مفتوح عن الطعام، في مواجهة سياسات السلب والحرمان التي صعّدت إدارة سجون الاحتلال من ممارستها، وأبرزها حرمان الأسرى من الاتصال الهاتفي بعائلاتهم.

وأوضح النادي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن إدارة السجون، استغلت الوضع الراهن المتعلق بانتشار فيروس كورونا، ورسخت جملة من سياسات السلب والحرمان، ومنها حرمان الغالبية العظمى من الأسرى من التواصل مع عائلاتهم، مع استمرارها وقف زيارات العائلات منذ الإعلان عن حالة الطوارئ في شهر آذار/ مارس الماضي.

وتابع، ان خطوة الإضراب ستكون في مواجهة جملة من الانتهاكات الأخرى المتواصلة بحق الأسرى المرضى، خاصة الأسرى في سجن "عيادة الرملة"، والأسيرات في سجن "الدامون"، عدا عن قضية "الكانتينا" التي تفاقمت نتيجة قرار إدارة السجون بسحب عشرات الأصناف منها منذ بداية العام الجاري، وما رافق ذلك من صعوبات في قضية "الكانتينا"، تزامنت مع إعلان حالة الطوارئ.

#الاسرى #سجون الاحتلال

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