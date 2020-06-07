"التنمية بغزة" تستكمل الإجراءات الوقائية اللازمة استعداداً لاستقبال طلبة مراكز التدريب المهني

غزة / سما /

استكملت دائرة مراكز الرعاية الاجتماعية للتدريب المهني في غزة، اليوم الأربعاء، الاجراءات الوقائية اللازمة لاستقبال الطلبة وذلك حسب قرار استئناف التدريب الأحد الموافق 07/06/2020.

وقال مدير دائرة المراكز جواد المجبر، في بيان صحفي، إنه تم تعقيم جميع مرافق مراكز التدريب المنتشرة في محافظات القطاع والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية حسب تعليمات وارشادات وزارة الصحة.

وأكد أنه تم توفير وتجهيز وسائل الوقاية الشخصية اللازمة للطلبة والمدربين ومنها الكمامات والمعقمات ومتطلبات النظافة الشخصية.

وشدد على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم احتكاك الطلبة خلال تواجدهم داخل مراكز التدريب.

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية بغزة قررت استئناف العام التدريبي 2019-2020 لاستكمال المهام التدريبية المطلوبة لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة التدريب حسب الأصول.