  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: قرار بفتح صالات الأفراح بدءًا من يوم الجمعة

الأربعاء 03 يونيو 2020 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: قرار بفتح صالات الأفراح بدءًا من يوم الجمعة


غزة / سما /

 قررت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، فتح صالات الأفراح بدءًا من يوم الجمعة المقبل، ضمن ضوابط صحية.

وأوضح إياد البزم، الناطق باسم الوزارة في غزة، في تصريح صحافي له، أن ذلك جاء ضمن سياسة التخفيف التدريجي، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ أصحاب الصالات بذلك.

وأشار إلى أن اجتماعًا عقد اليوم بين خلية الأزمة بغزة مع هيئة أصحاب المطاعم والفنادق وصالات الأفراح، وتم استعراض الإجراءات الوقائية المطلوب اتباعها لإعادة تشغيل تلك المرافق.

وقال: "ستقوم الجهات الرقابية في وزارات: الداخلية والسياحة والصحة، بمراقبة تنفيذ الإجراءات الوقائية".

#غزة #فيروس كورونا #صالات الافراح

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن خطة ترامب: سيطرة فلسطينية على مقاطع من شارع (60)

الاحتلال يتراجع عن اقتطاع رواتب الاسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية..

معروف: عودة تدريجية لمناحي الحياة وفق تدابير معينة.. والصحة بغزة: تفشي الوباء حول غزة مقلق

عزام الأحمد : قد لا ينتظم صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة

الوضع مع الأميركيين ليس كما قبل 5 أشهر.. نتنياهو لقادة المستوطنين: ملتزم بمفاوضات على أساس صفقة القرن

غزة: إدخال 30 ألف إطار مركبة محتجزة لدى الاحتلال

شيخة من الأسرة الحاكمة الكويتية تعتذر للسيسي والمصريين

الأخبار الرئيسية

الرئيس يمدد حالة الطوارئ ثلاثين يوماً تبدأ في الرابع من الشهر الجاري

قائد شرطة الاحتلال بالقدس يصف "فتح" بالمنظمة الارهابية لاول مرة منذ توقيع اتفاق "اوسلو"

صحيفة : واشنطن أوعزت إلى نتنياهو بوقف خطة الضم

الجبهة الشعبية تدعو لمحاسبة وعزل الوزير المالكي

860x484 (3)

الأمن الإسرائيلي يناقش اليوم "السيناريو المتطرف": قطع العلاقات مع الأردن والفلسطينيين