غزة: قرار بفتح صالات الأفراح بدءًا من يوم الجمعة

غزة / سما /
قررت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، فتح صالات الأفراح بدءًا من يوم الجمعة المقبل، ضمن ضوابط صحية.
وأوضح إياد البزم، الناطق باسم الوزارة في غزة، في تصريح صحافي له، أن ذلك جاء ضمن سياسة التخفيف التدريجي، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ أصحاب الصالات بذلك.
وأشار إلى أن اجتماعًا عقد اليوم بين خلية الأزمة بغزة مع هيئة أصحاب المطاعم والفنادق وصالات الأفراح، وتم استعراض الإجراءات الوقائية المطلوب اتباعها لإعادة تشغيل تلك المرافق.
وقال: "ستقوم الجهات الرقابية في وزارات: الداخلية والسياحة والصحة، بمراقبة تنفيذ الإجراءات الوقائية".