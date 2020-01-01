غزة: قرار بفتح صالات الأفراح بدءًا من يوم الجمعة

غزة / سما /

قررت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، فتح صالات الأفراح بدءًا من يوم الجمعة المقبل، ضمن ضوابط صحية.

وأوضح إياد البزم، الناطق باسم الوزارة في غزة، في تصريح صحافي له، أن ذلك جاء ضمن سياسة التخفيف التدريجي، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ أصحاب الصالات بذلك.

وأشار إلى أن اجتماعًا عقد اليوم بين خلية الأزمة بغزة مع هيئة أصحاب المطاعم والفنادق وصالات الأفراح، وتم استعراض الإجراءات الوقائية المطلوب اتباعها لإعادة تشغيل تلك المرافق.

وقال: "ستقوم الجهات الرقابية في وزارات: الداخلية والسياحة والصحة، بمراقبة تنفيذ الإجراءات الوقائية".