استئناف امتحانات الثانوية العامة في عزون عتمة السبت القادم

قلقيلية / سما /

ترأس اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا لمناقشة الترتيبات لإعادة فتح قاعة الثانوية العامة في بلدة عزون عتمة جنوب المحافظة، بعد ان تم توقيفها اثر اكتشاف عدد من الاصابات بفيروس كورونا في البلدة .

وجاء قرار تأجيل الامتحانات بقرار من رئيس الوزراء بالاعتماد على توصيات الوزارات المختصة.

وشارك في الاجتماع محمود ولويل امين سر اقليم حركة فتح، والعميد غازي بشارات قائد المنطقة ومدراء الاجهزة الامنية، ومدير عام التربية والتعليم صالح ياسين والدكتور حسام ولويل مدير الصحة وممثلون عن بلدات " عزون عتمة، وبيت أمين وسنيريا.

واشار المحافظ الى ان هذا الاجتماع الطارئ جاء لمناقشة التحضيرات لافتتاح قاعات الثانوية العامة في بلدة عزون عتمة بعد ان تم اغلاقها بعد اكتشاف اصابات بفيروس كورونا، واكد تضامنه وتفهمه لما ابداه المواطنين من تذمر، ونوه الى انه وبعد الرجوع الى رئيس الوزراء، واجتماع خاص بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم واعتماد التقييم للجنة الوبائية ووضع التوصيات امام رئيس الوزراء الذي اوعز باستئناف فتح القاعة يوم السبت القادم بتاريخ 6/6/2020 ، وفق اجراءات السلامة التي نص عليها " البروتوكول الصحي الفلسطيني ".

وناقش المجتمعون عدداً من القضايا تتعلق بالإجراءات التي يجب القيام بها قبل بدء الامتحان وأهمها تهيئة الطلاب نفسياً، وارتداء الكمامات والقفازات من قبل الطلاب والمعلمين والمشرفين والتعقيم الشامل للمدرسة ومحيطها، وعدم السماح لأي شخص خارج اطار الامتحانات بدخول المدرسة.