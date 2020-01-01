اشتية يبحث مع المفوض العام للأونروا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

رام الله /سما/

استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، المفوض العام للأونروا الجديد فيليب لازاريني، حيث بحث معه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، بالإضافة الى جهود الأونروا في مكافحة فيروس كورونا في المخيمات.

وأعرب رئيس الوزراء عن دعم الحكومة لجهود الاونروا في تقديم كافة الخدمات لأبناء شعبنا في المخيمات، مشددا على ان الأونروا هي شاهد عيان على معاناة أبناء شعبنا، وهي جزء لا يتجزأ من الرواية الفلسطينية والذاكرة التراكمية للنكبة.

وبحث اشتية مع لازاريني أهمية تطوير النظام التعليمي في الكليات التابعة للأونروا، للموائمة مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني.