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صحة غزة : لا اصابات جديدة بكورونا بعد فحص 483 عينة

الأربعاء 03 يونيو 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة : لا اصابات جديدة بكورونا بعد فحص 483 عينة


غزة / سما/

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ان المختبر المركز لديها اجرى فحصوصات خلال الـ24 ساعة الماضية لـ 483 عينة مشتبه بها وكانت جميع النتائج سلبية، مؤكدة ان لا اصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع.

وقالت الصحة في بيان لها ان عدد العينات التي جرى فحصها منذ بداية الازمة بلغ 10565 جميعها سلبية باستثناء 16 حالة توفيت واحدة منها وشفيت 18 فيما لا تزال 42 حالة قيد العلاج في مشفى العزل بمعبر رفح.

واشارت الى انها تتابع الحالة الصحية 1087 مواطن في 11 مركز صحي بعد انتهاء الحجر لنحو 400 مواطن خلال الساعات الاخيرة.

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