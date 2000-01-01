المالية بغزة تعلن صرف رواتب الموظفين غدًا

غزة / سما /

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن صرف راتب شهر مايو/ أيار المنصرم، بنفس النسبة السابقة وبنظام الفئات لمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت أن عملية الصرف ستبدأ يوم غد الخميس، لفئة 2000 شيكل فأقل، ويوم الأحد لفئة 3000 شيكل فأقل، ويوم الاثنين لجميع الفئات.

وأشارت إلى أن عملية الصرف ستتم عبر بنكي الوطني الإسلامي والإنتاج الفلسطيني وجميع فروع بنك البريد.

وأكدت الوزارة أنها وفرت راتب هذا الشهر بعد الاستدانة من البنوك المحلية، من أجل الوفاء بصرف الراتب بموعده المحدد، في ظل الظروف الصعبة الحالية.