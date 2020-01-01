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ايهود يعاري: عملية الضم فارغة ولا قيمة لها وسنثبت للعالم أننا اكبر كذابين

الأربعاء 03 يونيو 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايهود يعاري: عملية الضم فارغة ولا قيمة لها وسنثبت للعالم أننا اكبر كذابين


غزة / سما/

استنكر الصحفي والمعلّق الإسرائيلي للشؤون العربية ،إيهود يعاري، قرار نتنياهو بشأن الضم وتحركات اسرائيل من جانب واحد.

واضاف في تصريحات لـ"صحيفة معاريف" العبرية أن "هذه خطوة فارغة لا معنى لها في هذا المجال" ، مضيفا "سنثبت للعالم أجمع أننا أمة كذابون".

وقال: " لن يقبل أحد هذه الخرائط حول العالم...اعتقد أن هذا ضد القانون وهو حماقة من الدرجة الأولى. إنها خطوة إعلانية فارغة لا تغير الواقع ، ولن تؤدي إلا إلى إنشاء جبهة كبيرة وحادة يصعب تقديرها في الوقت الحالي".

وأوضح "سنفقد الدعم من قوى مهمة في العالم تقف إلى جانبنا. سنثبت للعالم أن جميع الخطب التي نلقيها منذ عقود ، بما في ذلك خطاب نتنياهو في بار إيلان ، فارغة وتثبت اننا كذابون" موضحا "هذه قضية غير منسقة مع أي دولة في المنطقة، إذا كان رئيسًا ، يمكن أن يتراجع عن الاعتراف بأن ترامب سيعطيه أو لن يعطيه. "بلد يحترم نفسه في العالم يربط مصيره بالرجل الجالس في البيت الأبيض؟ إنه جنون مطلق".

#يهودا يعاري #الضم #اسرائيل

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