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الأسير محمود عيسى يدخل عامه الـ(28) في سجون الاحتلال

الأربعاء 03 يونيو 2020 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

دخل الأسير محمود عيسى (52 عاماً) من بلدة عناتا قضاء القدس، عامه الـ(28) في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير إن الأسير عيسى والمحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات و(46) عاماً، من الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وأحد أبرز الأسرى الذين واجهوا العزل الانفرادي في سجون الاحتلال، والذي استمر بحقه وبشكل متواصل لـمدة (11) عاماً، إضافة إلى عامين، ليكون مجموع سنوات عزله (13) عاماً، حيث انتهى بعد إضراب الأسرى عام 2012م إلى جانب مجموعة من قيادات الأسرى التي عانت طويلاً من العزل.

وخلال سنوات عزله الطويلة حُرمت عائلته من زيارته، جرّاء سياسة الاحتلال التي تفرض على الأسير المعزول، الحرمان من الزيارة.

وأنتج عيسى خلال سنوات اعتقاله عدة مؤلفات أبرزها رواية (صابر)، و(المقاومة بين النظرية والتطبيق)، ومجموعة من المؤلفات تتعلق بتفسير القرآن الكريم.

وعمل عيسى إضافة إلى رحلته النضالية الطويلة، في الكتابة الصحفية، فقد عمل في "صوت الحرية والحق" التي كانت تصدر في الأراضي المحتلة عام 1948م.

يُشار إلى أن الأسير عيسى والذي يقبع اليوم في سجن "نفحة"، له خمس شقيقات، وثلاثة أشقاء، وقد فقدَ والده بعد عام على اعتقاله، فيما تعاني والدته من أوضاع صحية صعبة، حالت من زيارته بشكل مستمر، وأخر زيارة لها كانت العام الماضي عبر ترتيبات خاصة من خلال سيارة إسعاف.

#سجون الاحتلال #محمود عيسى

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