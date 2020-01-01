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بلدية غزة تنجز 1105 معاملات للمواطنين في مايو الماضي

الأربعاء 03 يونيو 2020 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أعلنت دائرة خدمات الجمهور في بلدية غزة، أنها أنجزت نحو (1105) معاملات مختلفة تقدم بها المواطنين خلال شهر مايو/ أيار الماضي، موضحة أن استيفاء المواطنين للوثائق والأوراق المطلوبة يسرع من إنجاز المعاملات.

وأفادت الدائرة في تقريرها الشهري بأن المعاملات تم إنجازها وفقاً للقوانين واللوائح المتبعة في البلدية وتنوعت ما بين اشتراكات مياه جديدة، وكهرباء، ومعاملات رخص بناء، وترخيص حرف مختلفة، وشكاوى واستدعاءات، ومعاملات لدوائر وأقسام أخرى في البلدية.

وأوضحت أن المعاملات المنجزة شملت؛ (204) معاملات لشكاوى واستدعاءات تقدم بها المواطنين، و(17) اشتراك كهرباء جديد، و(27) اشتراك مياه جديد، و(18) معاملة إلغاء رخصة حرفة، و(111) بيان الشروط التنظيمية الخاصة بالأبنية والمنشآت في المدينة، وتجديد (58) رخصة حرفة، وإصدار (23) رخصة حرفة جديدة.

كما شملت المعاملات المنجزة؛ منح (29) رخصة بناء، ورخصتي هدم، و(11) إذن بناء ثاني وثالث، و(39) معاملة إلغاء ضريبة حرفة، و(49) معاملة تغيير اسم مشترك و(5) معاملات تغيير اسم منتفع، و(20) خلو طرف، و(23) معاملة خلو طرف مخفض، و(11) طلب استثناء الشروط التنظيمية.

وكذلك شملت (135) معاملة تسجيل بناء جديد، و(12) معاملة تعديل ملاك رخصة حرفة، و(5) معاملات سحب إشراف، و(32) معاملة فحص بناء جديد مرحلة ثانية وثالثة، إضافة إلى (61) معاملة استرداد أمانات بناء وأرصفة وتشوين، و(11) معاملة تحديد مسافة وتحديد منسوب شارع، و(74) معاملة كشف ميداني، و(18) معاملة تسجيل عقد ايجار، ومعاملات متنوعة أخرى.

وأوضحت الدائرة أنها تبذل جهودا كبيراً ومستمرة لإنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة وتحديث الإجراءات للتخفيف والتسهيل على المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة في البلدية، ولا سيما بعد عملية تطوير مركز خدمات الجمهور وتفعيل نظام الشباك الواحد.

وأعلنت بلدية غزة عن مواعيد العمل الجديدة بناءً على قرار المجلس البلدي بعد شهر رمضان المبارك، وجاءت على النحو التالي: من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر من الأحد وحتى الخميس باستثناء مركز خدمات الجمهور ومكتب التسهيلات من السبت وحتى الخميس.

#بلدية غزة

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